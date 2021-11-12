Bir Zamanlar Çukurova'ya vedası acı olmuştu! O isim bomba bir projeyle dönüyor

Bir Zamanlar Çukurova'ya vedası acı olmuştu! O isim bomba bir projeyle dönüyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral, sezon başında ölerek diziye veda etmişti. Soral, yeni sezonda başrolünde Taner Ölmez'in yer aldığı Alef 2'nin kadrosuna dahil oldu.

Ünlü oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz sezon ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Ümit karakteriyle dahil olmuştu.

Hande Soral, çekimleri Adana'da yapılan diziden eşi İsmail Demirci'den daha fazla ayrı kalmak istemediği için ayrılma kararı aldı.

Dördüncü sezonun başında, Soral'ın hayat verdiği Ümit karakteri, Züleyha tarafından vurularak öldü. Böylece Soral, diziden kendi isteği ile ayrılmış oldu.

Hayranları Hande Soral'ın yeni sezonda hangi projede rol alacağını merak ederken oyuncunun yeni dizisi ortaya çıktı.

ALEF 2 İLE DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Soral, başrollerinde Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Blu TV'nin merakla beklenen polisiye dizisi Alef 2'nin kadrosuna dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı Blu TV'de yayınlanan ''Alef'' dizisinin ikinci sezonu, bambaşka bir kadroyla çekilecek.

Yeni sezon hazırlıkları devam MAY Productions imzalı dizide, Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın yanı sıra Çiğdem Selışık Onat, Su Kutlu, Ufuk Karaali, Nizam Namidar, Emel Çölgeçen ve Cankat Aydos rol alacak.

Yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin yapacağı dizi, kasım ayının sonuna doğru sete çıkacak. Çekimler ise İstanbul ve Kapadokya'da gerçekleştirilecek.