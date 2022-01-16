Bir zamanlar Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi! O ismin yıllar içindeki değişimi olay oldu

Bir zamanlar Kenan İmirzalıoğlu’nun partneriydi! O ismin yıllar içindeki değişimi olay oldu

2005-2007 yılları arasında ekrana gelen Acı Hayat dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Selin Demiratar, değişimi ile gündeme geldi. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan oyuncu, şaşırttı.

Yönetmenliğini Abdülkadir Ceylan Ede'nin yaptığı ve 2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Acı Hayat dizisi, 2 sezon sürdü.

Kenan İmirzalıoğlu, Selin Demiratar ve Oğuz Galeli buluşturan dizinin yapımcılığını ise Osman Sınav yaptı.

Hüzünlü bir aşk hikayesini konu alan dizide Selin Demiratar, yoksul olan ancak bundan nefret eden Nermin karakterine hayat verdi.

Dizinin yayınlandığı yıllarda dikkatleri üzerine çeken genç ve güzel oyuncu, adını o dönem duyurmayı başardı.

Şimdilerde herhangi bir yapımda yer almayan Demiratar, bu dizinin ardından başarılı projelerle el sıkıştı.

Ekranlardan uzak duran oyuncu daha çok Adanalı dizisiyle hatırlanırken, son halini gören hayranları ise bir hayli şaşırdı.

SELİN DEMİRATAR'IN SON HALİ ŞOKE ETTİ

16 yaşındayken katıldığı Miss Globe adlı güzellik yarışmasında Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü seçilen ve 18 yaşında 90-60-90 adlı diziyle oyunculuk hayatına başlayan Selin Demiratar, son haliyle gündem oldu.

Koçum Benim dizisiyle oyunculuğunu kanıtlayan Demiratar, 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlendi.

Ekranların sevilen yüzünü sosyal mecralardan takip eden hayranları, son halini görünce "Yaşlanmışsın" demekten kendisini alamadı.

BAŞARILI PROJELER PEŞ PEŞE

Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı gibi ekranın en çok izlenen işlerinde rol alan Selin Demiratar, ekranlarda yer almamasına rağmen akıllardan silinmedi.

Oyuncunun yer aldığı bu projeler, herkes tarafından izlenen yapımlar olarak efsaneler arasına yerleşti.

İŞTE SELİN DEMİRATAR'IN SON HALİ