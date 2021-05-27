Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir? Serkan Çayoğlu hakkında bilgiler..

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları merakla araştırılıyor. Dizide Ankaralı karakteriyle dikkat çeken Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir?

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği ve Ahmet Kural, Pelin Karahan, Devrim Saltoğlu gibi isimleri bir araya getiren Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Türklerin adada yaşadığı baskı ve zorlukların yanı sıra evini terk etmek zorunda kalan kişilerin hikayesinin ele alındığı Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Ankaralı karakteri, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Dizinin sıkı takipçileri, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serkan Çayoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

BİR ZAMANLAR KIBRIS ANKARALI KARAKTERİ HAKKINDA

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu canlandırmaktadır. Ankaralı karakteri şu ifadelerle anlatılır:

''Ben Ankaralı, belki gün gelir gerçek adımı soyadımı bilen birkaç kişiden biri olursunuz. Bundan önce Muhtar Demirov'dum. Sovyetler Birliğinde öldüm. Artık ben bile kim olduğumu unuttum. Devlet görevlisiyim diyelim. Yarın vatanım bana nerede kim olarak ihtiyacı varsa o kişiyim. Anlatacak çok hikayem var ama hepsi gizli. Ayşe dışında. Söz verme kimseye tutamazsın, verirsen anla onun için dünyayı yakarsın. Ben Ayşe'ye o sözü verdim. Bu isimsiz Ankaralı bir kadına bir çocuğa ismini verecek aile kuracak sandım. Ta ki o gece kadar bizi birbirimizden ailemizden sevdalılarımızdan ayıran Kanlı Noel gecesine kadar...''





SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu, eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır.

Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiştir. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk olarak 2012 yılında ''Kuzey Güney'' dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırmış ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol almıştır. Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynayan Çayoğlu, 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı ''Kiraz Mevsimi'' dizisinde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır.

2016 yılında sevgilisi Özge Gürel'le birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C Est Per Posta'ya katılmıştır. Oyuncu, daha sonra ''Hayatımın Aşkı'' dizisinde Demir Cerrahoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.

''Börü'' dizisinde başrol oyuncusu Kaya rolünde yer alan başarılı oyuncu, 2019 yılında ''Halka'' dizisinde Cihangir Tepeli karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında ''Yeni Hayat'' dizisinde başrol oyuncusu Adem rolünde oynayan Serkan Çayoğlu, şimdilerde ''Bir Zamanlar Kıbrıs'' dizisinde Ankaralı karakterine hayat vermektedir.