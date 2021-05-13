Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam yok mu? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm tarihi..

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam yok mu? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm tarihi..

Tarih temalı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölümünü TRT 1 yayın akışında göremeyen izleyiciler, Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam neden yok? sorusuna yanıt arıyor. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok?

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi oldukça popüler isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, TRT 1'in 13 Mayıs Perşembe günkü yayın akışında yer almadı.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni bölümünün TRT 1 yayın akışında olmaması izleyiciyi meraklandırdı. Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam neden yok? sorusuna yanıt aranırken, dizinin 7. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor.

Peki Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam neden yok? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan tarih temalı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 7. yeni bölümü, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu akşam yayımlanmayacak.

Dizinin yerine Türk Sineması Organize İşler filmi, TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni bölümünün 20 Mayıs 2021 Perşembe akşamı yayımlanacağı belirtildi.