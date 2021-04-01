Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kemal Dereli kimdir? Ahmet Kural kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kemal Dereli kimdir? Ahmet Kural kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'la ekranlara dönen Ahmet Kural, dizide sakız fabrikası sahibi olan Kemal Dereli karakterine hayat veriyor. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kemal Dereli kimdir?

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi oldukça popüler isimlerin yer aldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da seyircilerle buluşacak.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Türklerin adada yaşadığı baskı ve zorlukların yanı sıra evini terk etmek zorunda kalan kişilerin hikayesi de ele alınıyor.

Dizide, sakız fabrikası sahibi olan Kemal Dereli karakteri de bu olaylardan en çok etkilenen kişiler arasında yer alıyor. Kemal Dereli karakterine ise Ahmet Kural hayat veriyor.

Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kemal Dereli kimdir? Ahmet Kural kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kemal Dereli karakteri ve Ahmet Kural hakkında bilgiler..

BİR ZAMANLAR KIBRIS KEMAL DERELİ KARAKTERİ KİMDİR?

Günümüz Kıbrıs haritasında Rum tarafına denk gelen bir yerde sakız fabrikası işleten Kemal Dereli, adada yaşayan diğer Türkler gibi Rum askerlerinin postalı altında ezilen bir hayat hikayesine sahiptir.

Kemal Dereli, 1960'lı yılların ilk yarısında yaşanan olaylar nedeniyle ailesini ve yakınlarını toplayarak evinden ayrılmak zorunda kalır.

AHMET KURAL KİMDİR?

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya gelen Ahmet Kural'ın çocukluğu; Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçmiştir. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar vermiştir.

Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katılan Kural, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümününden mezun olmuş ve Bilkent Üniversitesi'nde master yapmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almış ve eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil olmuştur. Tiyatro çalışmaları sürerken ''Fikrimin İnce Gülü'' ve ''Evimin Erkeği'' adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda boy göstermeye başlamıştır.

Ardından ''Gazi'' adlı dizide başrol oynamaya başlamış ancak reytinglerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırılmıştır. Aynı yıl içinde ''Güneşin Oğlu'' adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol almıştır.

Ardından ''Ramazan Güzeldir'' adlı dizinin bir bölümünde rol alan başarılı oyuncu, 2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği ''Çalgı Çengi'' adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolleri paylaşmıştır.

28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlayan ''İşler Güçler'' adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra ''Düğün Dernek'' adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaşmıştır.

2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren ''Oflu Hoca'nın Şifresi'' isimli filmde bir bakanı canlandırmış, ''Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu'' adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan ''Kardeş Payı'' dizisinin baş rolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaşmıştır. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan ''Düğün Dernek 2: Sünnet'' filminin baş rollerini de yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.