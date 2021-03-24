Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman, hangi kanalda? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu ve oyuncuları

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman, hangi kanalda? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu ve oyuncuları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? sorusu araştırılıyor.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini konu ediniyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları ve yayımlanacağı tarih izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorları üzerinden Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman, hangi kanalda? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Yapımını TMC Film'in ve yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman, hangi kanalda? İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu ve oyuncuları..

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin tanıtım fragmanı ve oyuncu kadrosu sosyal medya gündeminde yerini aldı.

Tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, 1 Nisan'dan itibaren her perşembe saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir.

Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasret ve yaşam mücadelesiye harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu paylaşıyor.