- Haberler
- Medya Haberleri
- Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli?
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 16:32
- Güncelleme : 01.04.2021 - 16:34
Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs”, bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da seyircilerle buluşacak.
Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini konu ediniyor.
Dizide eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ise Devrim Saltoğlu canlandırıyor.
Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Devrim Saltoğlu hakkında bilgiler..
DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?
30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da doğan Devrim Saltoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Saltoğlu, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuğu eğitimi almıştır.
Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır.
2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kuran Saltoğlu'nun "Salt Tiyatro Stüdyosu'' adlı bir de oyunculuk okulu vardır. Aşkyuvarlar" adında roman çalışması bulunmaktadır.
SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER
V. Lions Tiyatro Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-Ağır Roman (oyun) 2005
ROL ALDIĞI TIYATRO OYUNLARI
- Deli Ağır Roman (oyun)
- Şaşkın Aşıklar
- Medya Medya Nereye
- Misafir
- Hâkimiyet-i Milliye
- Aşevi
- Bir Kış Masalı
- Kulaktan Kulağa
- Billur Köşk Masalı
- Son Lefty' i Beklerken
- Yeşil Gece
- Ah Şu Gençler
- Kral Üşümesi
FİLMOGRAFİSİ
- Bir Zamanlar Kıbrıs
- Güvercin
- Bedel
- Yağmur: Kıyamet Çiçeği
- Osmanlı'da Derin Devlet
- Kızım Nerede
- Korku
- Kirli Oyunlar
- İhanet
- Kapadokya Düşleri
- Goncakaranfil
- Sıla
- Keloğlan Kara Prens'e Karşı
- Kayıt Dışı
- Melekler Adası
- Asmalı Konak - Hayat
- Asmalı Konak
- 90-60-90
- Üvey Baba 2000
- Gonca Karanfil
- Kapadokya Düşleri