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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli?

TRT 1'in tarih temalı yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ı canlandıran Devrim Saltoğlu hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir?