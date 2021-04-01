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    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli?

    TRT 1'in tarih temalı yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'ı canlandıran Devrim Saltoğlu hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir?
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 16:34
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    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli?

    Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs”, bu akşam TRT  1 ekranlarında saat 20.00'da seyircilerle buluşacak.

    Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini konu ediniyor.

    Dizide eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ise Devrim Saltoğlu canlandırıyor.

    Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Devrim Saltoğlu hakkında bilgiler..

    DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

    30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da doğan Devrim Saltoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Saltoğlu, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuğu eğitimi almıştır.

    Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır.

    2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kuran Saltoğlu'nun "Salt Tiyatro Stüdyosu'' adlı bir de oyunculuk okulu vardır. Aşkyuvarlar" adında roman çalışması bulunmaktadır.

    SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

    V. Lions Tiyatro Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-Ağır Roman (oyun) 2005

    ROL ALDIĞI TIYATRO OYUNLARI

    • Deli Ağır Roman (oyun)
    • Şaşkın Aşıklar
    • Medya Medya Nereye
    • Misafir
    • Hâkimiyet-i Milliye
    • Aşevi
    • Bir Kış Masalı
    • Kulaktan Kulağa
    • Billur Köşk Masalı
    • Son Lefty' i Beklerken
    • Yeşil Gece
    • Ah Şu Gençler
    • Kral Üşümesi

    FİLMOGRAFİSİ

    • Bir Zamanlar Kıbrıs
    • Güvercin
    • Bedel
    • Yağmur: Kıyamet Çiçeği
    • Osmanlı'da Derin Devlet
    • Kızım Nerede
    • Korku
    • Kirli Oyunlar
    • İhanet
    • Kapadokya Düşleri
    • Goncakaranfil
    • Sıla
    • Keloğlan Kara Prens'e Karşı
    • Kayıt Dışı
    • Melekler Adası
    • Asmalı Konak - Hayat
    • Asmalı Konak
    • 90-60-90
    • Üvey Baba 2000
    • Gonca Karanfil
    • Kapadokya Düşleri

    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli? #1

    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli? #2

    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Rauf Denktaş kimdir? Devrim Saltoğlu kaç yaşında, nereli? #3

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