Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin adı değişti! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni adı ne oldu?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin adı değişti! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni adı ne oldu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ve kısa sürede oldukça sevilen TRT 1'in tarih temalı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin adı değişti. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni adı ne oldu?

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

Türklerin adada yaşadığı baskı ve zorlukların yanı sıra evini terk etmek zorunda kalan kişilerin hikayesini konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezon çekimleri dün itibarıyla başladı.

Çekimlerin başlamasıyla birlikte Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimleri buluşturan dizinin adında değişikliğe gidildiği görüldü.

YENİ ADI: KIBRIS ZAFERE DOĞRU

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu.

Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'nin ekranlara geleceği yeni sezonda, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta başladı.

''ERENKÖY DİRENİŞİ VE CENGİZ TOPEL'' YENİ SEZONDA

Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile ekrana yansıyacağı yeni sezonda; Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi anlatılacak.

Öte yandan oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi de ekranlara getirilecek.

"KIBRIS ZAFERE DOĞRU" KADROSUNDA YENİ İSİMLER

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru, ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak.

Merakla beklenen dizinin kadrosuna genç oyuncu Mehmet Aykaç ''Erdil'', Tekin Temel ''Ali Rıza Vuruşkan'', Musab Ekici ''Kurtcebe'' ve Metin Büktel ''Gazeteci'' rolüyle dahil oldu.