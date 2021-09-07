Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte diziye dair detaylar..

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte diziye dair detaylar..

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni ismi "Kıbrıs Zafere Doğru" olurken, yeni sezonun ise ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

TRT ekranlarında yayınlanan ve Türklerin adada yaşadığı baskı ve zorlukların yanı sıra evini terk etmek zorunda kalan kişilerin hikayesini konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, sete çıktı.

Kadrosunda Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

Diziyi merak edenler, "Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırmaya başlarken, dizinin adı ise Kıbrıs Zafere Doğru olarak değiştirildi.

Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN ( KIBRIS ZAFERE DOĞRU) YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta başladı.

Dizinin yeni sezon çekimleri hızla devam ederken, ne zaman ekrana olacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.