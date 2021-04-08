Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ikinci bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Dizide EOKA komutanı Samson'a hayat veren Tayanç Ayaydın'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Tayanç Ayaydın kimdir?

Tarih temalı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da ikinci bölümüyle seyircilerle buluşuyor.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde, Türklerin adada yaşadığı baskı ve zorlukların yanı sıra evini terk etmek zorunda kalan kişilerin hikayesi de ele alınıyor.

Dizide EOKA komutanı Samson'a hayat veren Tayanç Ayaydın'ın kim olduğu merak ediliyor.

Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, evli mi? İşte, Tayanç Ayaydın hakkında bilgiler..

BİR ZAMANLAR KIBRIS SAMSON KARAKTERİ KİMDİR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Samson karakterini Tayanç Ayaydın canlandırıyor. Samson karakteri şu şekilde anlatılıyor:

''Ben Nikos Samson. Üniformam yok, rütbemde. Unvanı başkalarından beklemeyen, bunun için maaş beklemeyen, Antik Yunan'daki atalarım gibi gerçek gönüllü bir askerim. Yaşım kadar Türk öldürdüm. Sevdiğim kadını ve toprağımı benden almaya çalıştılar. Kıbrıs tarihinde hiç Yunan olmadı ki diyorlar. Sen ne istiyorsun? Çok basit. Tarihin hatasını onu yeniden yazarak düzeltebiliriz. Kansız tarih yazılmmıştır. Dün İngiliz, bugün Türk, yarın Rum... Kıbrıs'ın Yunan olması için kimin kanı dökülmesi gerekiyorsa onunkini dökmeye hazırım. Sonra da bu adanın Cumhurbaşkanı olarak sizi selamlayacağım.''





TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Tayanç Ayaydın Özel Doğa Koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi'nde tamamlayan Ayaydın, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmıştır.

Aliye dizisinde canlandırdığı Doktor Kahraman karakteriyle tanınmaya başlamıştır. Tayanç Ayaydın, 2009 yılında Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmış ve 9 Şubat 2016 tarihinde Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisinde rol almıştır.