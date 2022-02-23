Bir zamanlar ondan meşhuru yoktu! Oyuncu şempanze Çarli şimdi bakın ne yapıyor

Bir zamanlar ondan meşhuru yoktu! Oyuncu şempanze Çarli şimdi bakın ne yapıyor

90'lı yıllara damgasını vuran Çarli İş Başında dizisinin başrol oyuncusu şempanze Çarli, özellikle küçük izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Peki emektar şempanze Çarli şimdi nerede?

1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan komedi türündeki ''Çarli İş Başında'' adlı dizi, 24. bölümüyle final yaparak sona ermişti.

2 sezondan oluşan Çarli İş Başında dizisi, özellikle küçük izleyiciler tarafından ilgiyle izlenmişti.

Dizinin en sevilen oyuncusu hiç şüphesiz kilo kilo muz yiyen, bunun yanında alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları da bulunan ''Çarli'' isimli şempanzeydi.

Amerika'daki milyarder Recep Albert Amca vefat edince Çarli, kuzeni Talat Sanal'ın yanına gelir ve olaylar gelişirdi. Herkes bu şempanzeyi çok sevmişti. Hatta reytinglerde Sibel Can'ı geçmesi, büyük yankı uyandırmıştı.

Dizinin yayınlandığı dönemlerde, Çarli'yi rakip olarak gören tiyatrocular, ''Bizler iş bulamazken maymunlar dizlerde oynuyor.'' diye sitem etmişti.

Şempanze Çarli'nin şimdi nerede olduğu merak konusu oldu. Peki Çarli şimdi nerede, ne yapıyor? İşte yanıtı...

DİZİ BİTİNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDILAR

90'lı yıllarda izleyicileri ekran başına kitlemeyi başaran alkol, sigara ve muz müptelası olan ve insan kıyafetleri giydirilen Çarli isimli şempanze, dizi bittikten sonra sahibiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.

ARTIK İNGİLTERE'DE

Çarli, İngiltere'nin güneybatısında Dorset'te hayvanlar için kurulan bir rehabilitasyon merkezine götürüldü. Artık orada başka maymunlarla emekliliğin tadını çıkarıyor.

Yeni ikameti Monkey World'ün sitesinde ise Çarli hakkında şu bilgi yer alıyor;

Çarli (Charlie olarak telaffuz ediliyor), 20 Kasım 1993 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan bir erkek şempanze, 24 Mayıs 2002 tarihinde Monkey World'e getirildi.

Eğlence endüstrisi için kullanılan şempanze uzun yıllar tutsak hayatı yaşadı. Bir televizyon oyuncusu olarak kullanılan Çarli, doğumda annesinden alındı. 1998'den bu yana Çarli, Türkiye'de televizyon dizisi yapıyor.

Son sahipleri, ihtiyaç duyduğu şeyin kendi tür arkadaşlığı olduğunu fark etti ve Monkey World'den ona emeklilik evi ve kendi türünde bir aile vermesini istedi.