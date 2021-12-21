Bir zamanlar yalnız değildi! Beyazıt Öztürk'ün büyük aşkı Kırmızı Oda'nın yıldızıyla evlenmiş...

Uzun zamandır yalnız olan ve evlenmeyen Beyazıt Öztürk'ün yıllar önceki aşkı gündeme geldi. 2000'li yıllarda herkesin beğendiği bir isimle aşk yaşayan Öztürk, hayranlarını şaşırttı.

Uzun bir süre Beyaz Show'u sunan ve herkesin beğendiği isimlerin başında gelen Beyazıt Öztürk, şu sıralar O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturuyor.

Geçtiğimiz sezondan beri O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapan Öztürk, esprileriyle seyircilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

Sadece iş hayatıyla gündemde olan Beyazıt Öztürk, uzun bir süredir yalnız yaşayan isimlerin başında geliyor.

Herhangi bir aşka yelken açmayan ve evlenmeyen ünlü şovmen, 2000'li yıllarda yaşadığı büyük aşkla gündeme geldi.

2000'li yıllarda yaşadığı büyük aşkla o dönemin magazin gündemine bomba gibi düşen Öztürk, aşkını nikah masasına gitmeden sonlandırdı.

Öztürk yıllar içinde evlenmezken, aşk yaşadığı ünlü mankenin ise şimdilerde iki erkek çocuğu bulunuyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK VE ÇAĞLA ŞIKEL AŞKI

Beyazıt Öztürk ve Çağla Şıkel aşkı, 2000'li yılların en çok konuşulan magazin olaylarının başında geliyor.

1999 yılında Beyazıt Öztürk’ün programı Beyaz Show’a katılan Çağla Şıkel, "Sevgilim var" demişti. Ancak ikilinin 1 yıl dolmadan birliktelik haberi çıktı.

Herkesin gözü önünde yaşanan aşk fazla uzun sürmedi ve bitti. İlişkinin neden bittiği net olarak bilinmiyor ancak Çağla Şıkel sonrasında şu açıklamayı yaptı;

“Ayrı dünyaların insanıydık. Anlaşamadığımız için ayrıldık. O beyazdı, ben siyah. Şimdi yine sarılırım yine öperim onu. Beyaz’ın dostluğu çok güzel bir şey. Bu kadar sevdiğin birisiyle ilişkini insan olarak sürdürmek önemli.”

Bu aşkın ardından Emre Altuğ ile evlenen Çağla Şıkel'in Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var. Güldür Güldür Show'da yer alan Altuğ, kısa bir süre önce ise Kırmızı Oda'da boy gösterdi.