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- Bir zamanların çocuk yıldızı Beren büyüdü, manken gibi oldu! 'Küçüklüğünden belliydi'
Bir zamanların çocuk yıldızı Beren büyüdü, manken gibi oldu! 'Küçüklüğünden belliydi'
- Haber Merkezi
- 13.12.2022 - 11:53
- Güncelleme : 13.12.2022 - 11:54
Küçük yaştan beri ekranlarda yer alan Beren Gökyıldız, oyunculuğa "Kocamın Ailesi" dizisiyle adım attı.
Sevimliliği ve oyunculuk yeteneğiyle milyonların beğenisini kazanan Beren Gökyıldız, ardından "Kızım", "Anne", "Çocukluk" gibi dizilerde de boy gösterdi.
2009 doğumlu minik yıldız, küçük olmasına rağmen ekran önündeki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Kariyerinde önemli bir fırsat yakalayan oyuncu, Latin Amerika’da yayınlanan, çok okunan Anne With E kitabından uyarlama olan “Yeşil Vadi’nin Kızı”nda rol aldı.
Beren Gökyıldız büyüdü
Şimdilerde 13 yaşında olan Beren Gökyıldız, uzun zamandır bir projede yer almıyor.
Eğitimine devam eden Gökyıldız, sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapıyor.
Dans etmeyi seven ve oldukça büyüdüğü görülen sevimli oyuncu, adeta genç kız oldu.
Beren'in hayranları ise son haline şaşırdı. İşte minik haliyle hatırlarda yer edinen Beren Gökyıldız'ın şimdiki hali....