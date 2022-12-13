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Bir zamanların çocuk yıldızı Beren büyüdü, manken gibi oldu! 'Küçüklüğünden belliydi'

Bir zamanların çocuk yıldızı Beren büyüdü, manken gibi oldu! 'Küçüklüğünden belliydi'

Kocamın Ailesi, Anne, Kızım, Çocukluk gibi dizilerin küçük yıldızı Beren Gökyıldız, şimdilerde genç kız oldu. Son hali ise görenleri şaşırttı.