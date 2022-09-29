Biran Damla Yılmaz göbeğine kadar inen dekoltesiyle poz verdi! Göğüslerinin arasındaki dövme olay...

Yasak Elma'nın yıldızı Biran Damla Yılmaz, verdiği pozla olay oldu. Güzel ismin göğüslerinin arasındaki dövme ise sosyal medyaya damga vurdu.

28 Haziran 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Biran Damla Yılmaz, 2014 yılında yayınlanan Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynadı.

2019 yapımı Mucize 2: Aşk filmiyle sinema kariyerinde ilk başrolünü oynayan Yılmaz, asıl üne Kırgın Çiçekler dizisi ile kavuştu.

Kırgın Çiçekler'de hayat verdiği Eylül karakteri ile tanınan başarılı oyuncu akabinde Canevim ve Baraj dizilerinde yer aldı.

Kırgın Çiçekler kadar prestij sağlayamayan bu dizilerden sonra Yasak Elma'ya geçen genç isim, Kumru'ya hayat vermeye başladı.

Yasak Elma sayesinde yeniden yıldızını parlatan Biran Damla Yılmaz, güzelliği ve oyunculuk performansı ile alkış aldı.

Seyircinin sevdiği isimlerden olan Yılmaz, kusursuz fiziğini ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.

Instagram üzerinden 3.4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, son olarak göbeği açık bir kare paylaştı.

Bu kare sayesinde binlerce beğeni ve yorum alan Biran Damla Yılmaz'ın dövmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

"O ne dövme öyle.."

Biran Damla Yılmaz, göbeğine kadar inen dekolteli poz verdi. Ünlü oyuncunun göğüslerinin arasındaki dövme dikkat çekti.

Özel bir çekim için kamera karşısına geçen Yılmaz'ın dövmesine ayrı güzelliğine ayrı yorumlar geldi.

Başarılı ismin hayranları, "Bu ne güzellik" "Ateş ateş" "O ne dövme öyle.." "Damla seni seviyorum" "Kumrusu" tarzında yorumları peş peşe sıraladı.

Güzel isim ise sosyal medyasını aktif kullanmaya devam ederek, hayranlarının övgülerini karşılıksız bırakmamış oluyor.