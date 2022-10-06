Biran Damla Yılmaz spor sütyenli pozuyla mest etti! 'Fazla iddialı'

Biran Damla Yılmaz spor sütyenli pozuyla mest etti! 'Fazla iddialı'

Yasak Elma dizisinin Kumru'su Biran Damla Yılmaz instagramda paylaştığı iddialı pozlar ile beğeni toplamaya devam ediyor.

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da canlandırdığı Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıylada dikkat çekiyor.

Güzelliğiyle beğeni toplayan Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu, instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 3.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan oyuncu sık sık fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini topluyor.

İşte Biran Damla Yılmaz'ın dikkat çeken instagram paylaşımı..