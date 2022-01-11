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    Birbirinden yakışıklı! Kulüp'ün Fıstık İsmet'i Barış Arduç'un kardeşleri

    Başarılı oyuncu Barış Arduç'un bir ağabeyi bir de kardeşi olduğunu görenler, şaşıp kalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 20:08
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    Birbirinden yakışıklı! Kulüp'ün Fıstık İsmet'i Barış Arduç'un kardeşleri

    Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Barış Arduç, kardeşleriyle sosyal medyanın gündeminde.

    Son dönemde 'Kulüp' dizisinde "Fıstık İsmet" karakterindeki başarısıyla da adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, oyunculuğuyla hayran bıraktı.

    ARDUÇ KARDEŞLER

    İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı.

    Aslen Arnavut kökenli olan Barış Arduç'un Onur ve Mert isimli iki erkek kardeşi var.

    Özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncunun kardeşleriyle benzerlikleri pes dedirtiyor.

    İşte Barış Arduç ve kardeşleri...

    Birbirinden yakışıklı! Kulüp ün Fıstık İsmet i Barış Arduç un kardeşleri #1

    Birbirinden yakışıklı! Kulüp ün Fıstık İsmet i Barış Arduç un kardeşleri #2

    Birbirinden yakışıklı! Kulüp ün Fıstık İsmet i Barış Arduç un kardeşleri #3


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