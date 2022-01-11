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Birbirinden yakışıklı! Kulüp'ün Fıstık İsmet'i Barış Arduç'un kardeşleri

Birbirinden yakışıklı! Kulüp'ün Fıstık İsmet'i Barış Arduç'un kardeşleri

Başarılı oyuncu Barış Arduç'un bir ağabeyi bir de kardeşi olduğunu görenler, şaşıp kalıyor.