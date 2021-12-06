Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? Kötü haberi sosyal medyadan duyurdu!

Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' programının sunucularından Bircan Bali'nin canlı yayında yer almaması merak konusu oldu. Peki Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı?

Sunuculuğunu Bircan Bali ve Seren Serengil'in üstlendiği ''Söylemezsem Olmaz'' adlı magazin programı, hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında izleycisiyle buluşuyor.

Ancak açıklamalarıyla magazin dünyasının önemli figürleri arasında yer alan ünlü sunucu Bircan Bali, 6 Aralık pazartesi günü ekrana getirilen Söylemezsem Olmaz canlı yayınında yer almadı.

Bunun üzerine Bircan Bali'nin sevenleri, Bircan Bali'nin neden programda olmadığını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok? sorularına yanıt aranırken ünlü sunucu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Peki Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok? Bircan Bali programdan ayrıldı mı? İşte detaylar...

BİRCAN BALİ SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DA NEDEN YOK, AYRILDI MI?

İzleyiciler, Bircan Bali'nin programda yer almaması nedeniyle programa veda ettiğini düşünürken Bircan Bali, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık sorunlarından dolayı yayına katılamadığını belirten Bircan Bali, gıda zehirlenmesi yaşadığını, ancak sonrasında yoğun kemik ağrısı nedeniyle Covid-19 riski taşıyabileceğinden süphelendiklerini açıkladı.

Covid testi sonucu çıkana kadar Söylemezsem Olmaz'da yer alamayacağını ekleyen Bircan Bali, "Negatifi görünce sizlerleyim inşallah" müjdesini verdi.