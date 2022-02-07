Bircan Bali'nin estetiksiz halini gören dondu kaldı! 'Aynı kişi olduğuna emin miyiz?'

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali'nin estetiksiz hali şaşırttı. Bali'nin eski halini görenler, aynı kişi olduğuna emin olmakta bir hayli zorlandı.

Seren Serengil ve Arto ile sunduğu Söylemezsem Olmaz programının yorumculuğunu yapan Bircan Bali, sık sık eleştiriliyor.

Şenol İpek'ten boşandıktan sonra bir anda gündem olan ve kısa süre içerisinde tanınan Bali, programda yaptığı söylemleri ile anılıyor.

Son zamanlarda yakın dostu Ece Erken'in eşini kaybetmesinin ardından bilgilendirmeler yapan ve adını sıkça duyuran Bali, geçtiğimiz yıl anne oldu.

Saygı adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Bircan Bali, bebeğinin doğumundan sonra ayrıldığı avukat eşi Ömer Gezen'e geri döndü.

Bu gelişmelerle herkesin ilgisini çeken Bircan Bali'nin eski hali, sosyal medya üzerinden gündeme getirildi.

Sosyal medya hesabından eski dönemlere ait bir karesini paylaşan Bali, estetiksiz hallerini sosyal medya kullanıcılarının diline doladı.

BİRCAN BALİ'NİN ŞAŞIRTAN HALLERİ

Yıllar önceki halini paylaşan Bircan Bali'nin inanılmaz değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bali'nin eski halin, paylaşmasının ardından araştırma yapan takipçileri, estetiksiz birçok karesine ulaştı. Sunucunun estetiksiz halini gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bircan Bali eski halini paylaştığı kareye, "Üniversitede karameldi saçlarım. Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyordum yine sadece. Mavi kolyem hala duruyor. Ellerim hala minicik...

Tenim hep esmer Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyorsun. Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim. Anlayacağın çok az şey değişiyor ya da çok şey.... " notunu düşmüştü.