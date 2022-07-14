Birce Akalay denize girdi, duru güzelliği akılları baştan aldı! 'Ne olur ıslak ıslak bakma öyle'

Birce Akalay denize girdi, duru güzelliği akılları baştan aldı! 'Ne olur ıslak ıslak bakma öyle'

Tatilden yeni paylaşım yapan Birce Akalay, pozlarıyla büyüledi.

Şimdilerde Netflix'teki "Kuç Uçuşu" ve "Mezarlık" adlı iki dizisiyle zirvenin tadını çıkartan Birce Akalay, tatil paylaşımlarına devam ediyor.

Adını Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolü ile duyurmasının ardından ssıl çıkışını Küçük Ağa dizisi ile yapan Akalay, Senin Uğruna, Asi, Alayıns İsyan, Hayat Bazen Tatlıdır, Evli ve Öfkeli, Siyah Beyaz Aşk, Babil ve Son yaz gibi dizilerde de yer aldı.

Bir yandan tiyatroya devam eden Birce Akalay, son olarak Netflix Türk orijinal yapımı "Kuş Uçuşu" dizisindeki performansı ile gündeme geldi.

Hemen ardından kadın cinayetlerini konu alan "Mezarlık" dizisinde özel suçlar birimi başkomiserini oynayan Akalay, tüm alkışları topladı.

Sosyal medyayu aktif kullanan ünlü oyuncu, güzelliğini gözler önüne seren pozlarıyla da gündeme damga vuruyor.

Birce Akalay'dan yeni pozlar

38 yaşındaki Birce Akalay, yakın dostu İbrahim Çelikkol'a poz verdi.

Suyun içindeki karesini takipçileriyle paylaşan Akalay, beğeni yağmuruna tutuldu.

Fiziği ve dövmeleri ile kendi ayrı bir havası olan ünlü oyuncuya, "Duru güzellik", "Su perisi", "Muhteşemsin" yorumları geldi.