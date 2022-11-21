Birce Akalay tesettüre girdi, beğeni butonu çöktü! 'Bu kadar mı yakışır'

Birce Akalay tesettüre girdi, beğeni butonu çöktü! 'Bu kadar mı yakışır'

Kuç Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle izleyici karşısına çıkan Birce Akalay, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Tesettüre giren Akalay'ın o kareler herkesi şoke etti.

Netflix'teki "Kuç Uçuşu" ve "Mezarlık" adlı iki dizisiyle beğenilen Birce Akalay, tatil paylaşımlarına devam ediyor.

Adını Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolü ile duyurmasının ardından ssıl çıkışını Küçük Ağa dizisi ile yapan Akalay, Senin Uğruna, Asi, Alayıns İsyan, Hayat Bazen Tatlıdır, Evli ve Öfkeli, Siyah Beyaz Aşk, Babil ve Son yaz gibi dizilerde de yer aldı.

Bir yandan tiyatroya devam eden Birce Akalay, Netflix Türk orijinal yapımı "Kuş Uçuşu'nın 2. sezonuna hazırlanıyor.

Tesettürlü kareler

Sosyal medyayu aktif kullanan ünlü oyuncu, güzelliğini gözler önüne seren pozlarıyla da gündeme damga vuruyor.

Dövmeleri, fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Birce Akalay, bir çekim için tesettüre girdi. Başını kapatan ünlü oyuncu, kameraya poz verdi.

Instagram hesabından o kareleri paylaşan Birce Akalay, oldukça beğenildi.