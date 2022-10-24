Birce Akalay'ın eski eşinin Murat Ünlamış olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Akalay ve Ünalmış, kısa bir süre evli kaldıktan sonra yollarını ayırdı.

19 Haziran 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Birce Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

2004 yılında Miss Turkey yarışmasında 3. seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil eden Akalay, Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakterine hayat verdi.

Bu dizi sayesinde akıllara kazınan başarılı ve güzel isim, akabinde Küçük Ağa, Eli ve Öfkeli gibi yapımlarda yer aldı.

Birbirinden başarılı projelerde boy gösteren Akalay, son olarak yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinde dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Bir dijital platformda seyirci karşısına çıkan ve performansı ile büyüleyen Akalay, partneri İbrahim Çelikkol ile sık sık anılmaya başlandı.

İkilinin adı sık sık aşk dedikodularına karıştı. Ancak Birce Akalay bu dedikoduları yalanlayarak, çok iyi dost olduklarını ifade etti.

Birce Akalay'ın özel hayatının gündeme gelmesinin ardından, daha önce evlenip evlenmediği ve kiminle evlendiği merak edilmeye başlandı.

Başarılı isim Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Murat Ünalmış ile kısa süreli bir evlilik yaptı.

Birce - Murat aşkı

Yer Gök Aşk dizisinde tanışan Birce Akalay ve Murat Ünalmış, Ürgüp'te evlendi.

İkiliyi dizide yakıştıran hayranları, bu evliliği büyük bir sevinçle karşıladı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Akalay'ın gelinliği ve güzelliği ise göz kamaştırmıştı.

Ancak bu aşk çok sürmedi ve ikili 2011 yılında evlenip 2012 yılında boşandı.

Yer Gök Aşk adlı dizide Yusuf ile Havva karakterine hayat veren çift, birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Avukatı aracılığıyla dava açan Akalay dilekçesinde, 'fikri ve ruhi farklılık vardı' dedi.