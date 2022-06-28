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    Birce Akalay'ın fiziği ve vücudunu saran dövmeleri mest etti! 'Nereye baksan var'

    Netflix dizisi Kuç Uçuşu ve Mezarlık ile izleyici karşısına çıkan Birce Akalay, rekora koşuyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Akalay'ın fit görüntüsü ve fiziği de beğeniliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 14:08
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    Birce Akalay'ın fiziği ve vücudunu saran dövmeleri mest etti! 'Nereye baksan var'

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitimci olarak da mesleğini sürdüren Birce Akalay, adını Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolü ile duyurdu.

    Asıl çıkışını Küçük Ağa dizisi ile yapan Akalay,  Senin Uğruna, Asi, Alayıns İsyan, Hayat Bazen Tatlıdır, Evli ve Öfkeli, Siyah Beyaz Aşk, Babil ve Son yaz gibi dizilerde de yer aldı.

    Bir yandan tiyatroya devam eden Birce Akalay, son olarak Netflix Türk orijinal yapımı "Kuş Uçuşu" dizisindeki performansı ile gündeme geldi.

    Hemen ardından kadın cinayetlerini konu alan "Mezarlık" dizisinde özel suçlar birimi başkomiserini oynayan Akalay, tüm alkışları topladı.

    Projelerini tamamlayan Birce Akalay, soluğu Bodrum'da aldı. Tatilin keyfini süren oyuncu, fitliği ve dövmeleriyle plajda dikkat çekti.

    Birce Akalay'ın dövmeleri

    38 yaşındaki Birce Akalay'ın vücudunda birçok dövme var.

    Sağ kolunda büyük bir kelebek olan Akalay'ın sol omzunda yuvarlak bir dünya, bacağında kocaman bir kefi portresi ve sırtında çiçekli bir dal figürleri bulunuyor.

    Birce Akalay ın fiziği ve vücudunu saran dövmeleri mest etti! Nereye baksan var #1

    Ünlü oyuncu bir röportajında, “Toplam 7 dövmem var. Oyuncu olmasaydım daha çok yaptırırdım. Bütün dövmelerin bir anlamı ve hepsinin vücudumda bir kordinasyonu var” demişti.

    Birce Akalay ın fiziği ve vücudunu saran dövmeleri mest etti! Nereye baksan var #2

    Birce Akalay ın fiziği ve vücudunu saran dövmeleri mest etti! Nereye baksan var #3

    Birce Akalay ın fiziği ve vücudunu saran dövmeleri mest etti! Nereye baksan var #4

    Birce Akalay ın fiziği ve vücudunu saran dövmeleri mest etti! Nereye baksan var #5

     


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