Birce Akalay'ın Miss Turkey kareleri olay oldu! Tanımak imkansız ötesi...

Netflix dizisi Kuç Uçuşu ile izleyici karşısına çıkan Birce Akalay performansıyla göz doldurdu. Akalay'ın eski halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitimci olarak da mesleğini sürdüren Birce Akalay, adını Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolü ile duyurdu.

Asıl çıkışını Küçük Ağa dizisi ile yapan Akalay, Senin Uğruna, Asi, Alayıns İsyan, Hayat Bazen Tatlıdır, Evli ve Öfkeli, Siyah Beyaz Aşk, Babil ve Son yaz gibi dizilerde de yer aldı.

Bir yandan tiyatroya devam eden Birce Akalay, son olarak Netflix Türk orijinal yapımı "Kuş Uçuşu" dizisindeki performansı ile gündeme geldi.

Eski Birce olay oldu

Lale Kıran karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, beğeni topladı. Oyunculuğu kadar duru güzelliği ile de dikkat çeken Akalay, eski görüntüsü ile merak konusu oldu.

2004 yılında Miss Turkey yarışmasında 3. seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil etti.

Ünlü oyuncunun o yıllardan bu yana yaşadığı değişim ise görenleri hayrete düşürdü.

Estetik dokunuşların akabinde eski halinden eser kalmayan Birce Akalay'ın değişimi "pes" dedirttti.

İşte Birce Akalay'ın Miss Turkey zamanları...