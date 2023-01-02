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- Birce'nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı...
Birce'nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı...
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 15:38
- Güncelleme : 02.01.2023 - 15:45
Son olarak "Kuş Uçuşu" dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol, oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Geçtiğimiz sene Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliklerini sonlandıran Çelikkol, aşka kapılarını yeniden açtı.
Yakın arkadaşı Birce Akalay ile aşk dedikodularına aldırış etmeyen İbrahim Çelikkol'un gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı.
Aşkını paylaştı
İbrahim Çelikkol, yemek kitabı yazarı ve tv programcısı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı.
Çelikkol, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Pazarlama alanında master yapan Natali Yarcan, aynı zamanda Instagram'da da içerik üretiyor.
İbrahim Çelikkol'un paylaşımının ardından merak konusu olan Yarcan, güzelliğiyle de beğeni topladı. Çiftin karesini görenler, "Mihre'yi unutmuş","Birce'nin yeni görümcesi","Mutluluklar", yorumlarında bulundu.
İşte İbrahim Çelikkol ve yeni sevgilisi...