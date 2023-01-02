Petrol
86
3.04%
Euro
20.0077
-0.10%
Dolar
18.7238
0.12%
Altın
1.099
0.25%
Borsa
5654
2.62%
Bitcoin
318.341
0.92%
BTXN Coin
6.08
-1.29%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Birce'nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı...

    Kısa bir süre önce boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan ile ilk kez paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 15:38
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Birce'nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı...

    Son olarak "Kuş Uçuşu" dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol, oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

    Geçtiğimiz sene Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliklerini sonlandıran Çelikkol, aşka kapılarını yeniden açtı.

    Yakın arkadaşı Birce Akalay ile aşk dedikodularına aldırış etmeyen İbrahim Çelikkol'un gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı.

    Aşkını paylaştı

    İbrahim Çelikkol, yemek kitabı yazarı ve tv programcısı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı.

    Çelikkol, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

    Pazarlama alanında master yapan Natali Yarcan, aynı zamanda Instagram'da da içerik üretiyor.

    İbrahim Çelikkol'un paylaşımının ardından merak konusu olan Yarcan, güzelliğiyle de beğeni topladı. Çiftin karesini görenler, "Mihre'yi unutmuş","Birce'nin yeni görümcesi","Mutluluklar", yorumlarında bulundu.

    İşte İbrahim Çelikkol ve yeni sevgilisi...

    Birce nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı... #1

    Birce nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı... #2

    Birce nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı... #3

    Birce nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı... #4


    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Bursa'daki genç şeker komasına girerek öldü
    3. Sayfa

    Bursa'daki genç şeker komasına girerek öldü

    Kiracılarını çıkarmak isteyen ev sahipleri, banka hesaplarını kapatıyor
    3. Sayfa

    Kiracılarını çıkarmak isteyen ev sahipleri, banka hesaplarını kapatıyor

    Görüş Bildir