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Birce'nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı...

Birce'nin yeni görümcesi! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı, beğeni yağdı...

Kısa bir süre önce boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan ile ilk kez paylaşım yaptı.