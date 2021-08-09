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    Birgün gazetesi okuyucuları, Yunanistan'a yardım eli uzatan Türkiye'yi eleştirdi

    Birgün gazetesi okuyucuları, Yunanistan'a yardım eli uzatan Türkiye'yi eleştirdi

    Birgün gazetesinin, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına destek amacıyla Türkiye'den gönderilen 2 yangın söndürme uçağı haberinin altında okuyucuları, Türkiye'yi eleştirileriyle topa tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 18:30
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 18:35
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    Dünyanın çeşitli yerlerinde başlayan orman yangınları, ülkelerin yeşil alanlarını küle çeviriyor.

    Günlerdir yangınlarla mücadele eden Yunanistan, aynı zamanda son yılın en sıcak havasını yaşayarak alevlerle mücadele etmekte zorlanıyor.

    Yangın söndürme işlemleri destek isteyen Yunanistan'a, Türkiye'den olumlu yanıt geldi.

    DENDİAS, TEŞEKKÜR ETTİ

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,  devam eden orman yangınlarına 2 söndürme uçağıyla destek sağlanması nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

    BİRGÜN GAZETESİ OKUYUCULARI, ÜLKESİNE NEFRET KUSTU

    Konuyla ilgili olarak Birgün gazetesinde yapılan haberin altındaki yorumlar dikkat çekti.

    Birgün okuyucuları, Yunanistan'a yardım eli uzatan Türkiye'yi hedef alarak adeta nefret kusma yarışına girdi.

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