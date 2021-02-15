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    Birgün gazetesinden Süleyman Soylu hakkında küstah haber

    Birgün gazetesinden Süleyman Soylu hakkında küstah haber

    Birgün gazetesi, Japon bilim insanlarının kelliğe çare bulduğu haberini Süleyman Soylu'nun fotoğrafıyla servis etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 14:10
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    Türkiye, Gara'da terör örgütü PKK tarafından katledilen 13 şehidinin yasını tutuyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlerimizle ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

    KARAYILAN PARAMPARÇA EDİLECEK SÖZÜ

    Bakan Soylu, "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün." ifadelerini kullandı.

    BİRGÜN GAZETESİ SOYLU'YA SALDIRIYOR

    Süleyman Soylu'nun bu sözleri gündemdeki yerini korurken, Birgün gazetesi hedef tahtasına Bakan Soylu'yu yerleştirdi.

    Gazete, 'Japon bilim insanları kelliğe çare buldu' haberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafını kullandı.

    Birgün gazetesinden Süleyman Soylu hakkında küstah haber #1

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