'Biri bu kızı giydirsin, acil' Gönül Dağı'nın Asuman'ı mini elbisesiyle çalıların arasında poz verdi!

'Biri bu kızı giydirsin, acil' Gönül Dağı'nın Asuman'ı mini elbisesiyle çalıların arasında poz verdi!

Gönül Dağı'nın güzel ismi Hazal Çağlar'ın eski kareleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Eskiden çektirdiği bir karesi ile yeniden gündem olan Hazal Çağlar için eleştiri dolu yorumlar geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, oyunculuğu ile dikkati çekiyor.

Gedelli'ye başkan olan babası Münir ile birlikte yaşayan ve çocukken çok yalnız kalan Asuman, aşkı Ramazan sayesinde tattı.

Ramazan ve Asuman'ın aşkına engel olan Münir Başkan ise onlar evlenmesin diye elinden geleni yaptı.

Felç geçiren ve uzun bir süre yatalak kalan Münir Başkan'ın gönlü daha fazla kızının üzülmesine dayanamadı ve Asuman ile Ramazan sözlendi.

Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvarioğlu ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Hazal Çağlar, Asuman'ı üzerine adeta bir elbise gibi giydi.

Asuman'ın hayat hikayesini, aşkını ve zaman zaman kaybedişlerini ustalıkla yansıtan Hazal Çağlar, sesiyle ise kulaklarını pasını sildi.

Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkülerini seyircisi ile buluşturan Çağlar, güzellik konusunda da birçok oyuncu arkadaşını geride bıraktı.

Hazal Çağlar'ın eski karesi olay oldu

İlk olarak Aile Hükümeti projesinde kamera karşısına çıkan ve Gönül Dağı sayesinde büyük bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar, eski kareleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Eskiden fazlası ile makyaj yaptığı ve cesur kıyafetler giydiği görülen Çağlar, saçlarını ise kıvırcık kullanmayı tercih etmiş.

Geçen zamanda yüzünün oturduğu ve daha fazla güzelleştiği görülen Hazal Çağlar'ın mini elbiseli karesi şaşırttı.

Hazal Çağlar için sosyal medya üzerinden, "Bu ne hal?" ,"Dizdeki Asuman sen misin?" , İyi ki değişmişsin" , "Hep güzelmişsin" tarzında farklı yorumlar geldi.

Zamanla yüzü oturan Çağlar'ın güzelliğine güzellik kattığı ve giyimin bir hayli değiştiği görüldü.