Birinci oldu, Murat Boz'la düet yaptı ama... O Ses Türkiye Oğuz Berkay Fidan şimdilerde ne yapıyor?

Birinci oldu, Murat Boz'la düet yaptı ama... O Ses Türkiye Oğuz Berkay Fidan şimdilerde ne yapıyor?

O Ses Türkiye'de ilk sezon Murat Boz'un yarışmacısı Oğuz Berkay Fidan birinci oldu. Fidan birinci olduktan sonra Boz'la düet yaptı. İkilinin şarkısı çok sevildi ancak yarışmacı ortadan kayboldu.

TV8 ekranlarında uzun yıllardır devam eden ve birçok kez jüri değiştiren O Ses Türkiye, tüm hızıyla devam ediyor.

İlk sezondan beri dikkati çeken O Ses Türkiye'de bugüne kadar birçok isim gelip-geçti ve bazıları birincilik başarısı elde etti.

Bu birincilik başarısını elde eden isimlerden birisi olan Oğuz Berkay Fidan, Murat Boz'un takımında yarıştı.

Boz'un takımında yarışan ve O Ses Türkiye'de ilk sezon birinci olma başarısı gösteren Berkay Fidan, bir düete imza attı.

Murat Boz'la düet yapan ve başarılı bir çıkış yakalayan şarkıcı, istediği başarıyı yakalayamadı. Büyük bir üne kavuşamayan yarışmacı, bazı farklı şarkılara imza atmayı ihmal etmedi.

OĞUZ BERKAY FİDAN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

'Beni Ellerden Sayma' adlı şarkısıyla adından söz ettiren Oğuz Berkay Fidan, uzun süre sessiz kaldı. Murat Boz'un Fidan'a nasıl destek vereceği ve müzik kariyerinin nasıl şekilleneceği uzun süre gündem olmuştu.

Ancak Fidan geçtiğimiz yıla kadar sağlam bir çıkış yapmadı. Son olarak “Bu Ayrılık Ne" şarkısına klip çeken Berkay, bu defa ise yaşadığı değişimi ile anılmaya başladı.

Tarzını bir hayli değiştirdiği görülen Oğuz Berkay Fidan için, "Büyümüşsün" yorumları geldi. Genç yarışmacı müzik çalışmalarına devam ediyor ancak uzun süren sessizlik sonrası yeniden çıkış yapması zaman alacak gibi duruyor..

OĞUZ BERKAY FİDAN KİMDİR?

29 Ağustos 1995 yılında Edirne'de dünyaya gelen Oğuz Fidan, müzikle ilgilenmeye dört yaşında org çalarak başladı.

O Ses Türkiye programının 2011–12 yıllarında yayınlanan ilk sezonunun birincisi olarak tanındı. Yarışmada, Murat Boz'un takımında yer aldı. İlk şarkı çalışması "Olmuyor"u Şubat 2013'te çıkardı.

Şarkıda, Boz ile düet yaptı. 2014 yılında iki single daha yayımladı Bunlar; "Beni Ellerden Sayma" ve "Annem Günün Kutlu Olsun" oldu.

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