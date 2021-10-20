Birinciliği kaptırdı! İşte Squid Game'in yerini alan dizi

Fenomen dizi Squid Game, 25 gün süren liderliğinin ardından tacını bir başka şiddet ve ölüm dolu yapım You dizisine devretti.

Netflix’in Güney Kore yapımı Squid Game, platformun popüler yapımlarından olan Bridgerton ve Lupin’i geçerek en çok izlenen dizi rekoruna sahip oldu.

3 haftada 90 ülkede zirveye yerleşmeyi başaran Squid Game'i 1. sırayı kısa sürede kaptırdı.

Squid Game, artık Netflix’in ABD’deki en iyi 10 listesinin ilk sırasında yer bulunmuyor.

"YOU" İLK SIRAYA YERLEŞTİ

15 Ekim’de üçüncü sezonu yayınlanan ‘You’, ABD’de cumartesi günü itibariyle ‘Squid Game’i tahtından ederek birinci sıraya yerleşti.

Bir ‘stalker’ın aşk bahanesiyle işlediği cinayetler ve en az kendisi kadar hastalıklı bir ruh eşi bulmasını anlatan dizinin başrolünde ‘Gossip Girl’ ile ünlenen Penn Badgley var.