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    Birleşme partisinde ortaya çıktı! Survivor Adem'in gizemli nişanlısı 'Nil'...

    Survivor All Star birleşme partisinde nişanlı olduğunu itiraf eden Adem Kılıçcı'nın gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı. İşte Survivor Adem'in nişanlısı...
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 12:20
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    Birleşme partisinde ortaya çıktı! Survivor Adem'in gizemli nişanlısı 'Nil'...

    Survivor All Star 2022 sezonunun birleşme partisi, ekranlara damgasını vurdu.

    Birçok ünlü isim ve yarışmacının yer aldığı partide, yarışmacılar sahne performansları sergiledi.

    Survivor All Star 2022 yarışmacısı Adem Kılıççı'nın nişanlısı izleyiciler tarafından  merak ediliyordu.

    2017 yılında Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarışan Adem, yarışmayı ikincilikle tamamladı.

    2018 yılında ise Survivor All Star şampiyonu olmuş, daha sonra Bizim Semtin Çocukları filminde rol almıştı.

    Adem'in gönlüğü kaptırdığı isim partide ortaya çıktı. Peki Adem Kılıçcı'nın nişanlısı kimdir? İşte yanıtı...

    SURVİVOR ADEM'İN NİŞANLISI

    Survivor All Star 2022'de birleşme partisinde duygusal bir performans sergileyen Adem Kılıçcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Hayırlı bir yola girdik. Boynumda ateş taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum, çok özledim."

    Sahne performansının ardından Adem Kılıçcı, Nil Şenver ile nişanlı olduklarını açıkladı.

    Bal kaymak adında bir atı bulunan Nil Şenver, Instagram'da @nilsenver kullanıcı adıyla bulunuyor.

    Birleşme partisinde ortaya çıktı! Survivor Adem in gizemli nişanlısı Nil ... #1

    Birleşme partisinde ortaya çıktı! Survivor Adem in gizemli nişanlısı Nil ... #2

    Birleşme partisinde ortaya çıktı! Survivor Adem in gizemli nişanlısı Nil ... #3


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