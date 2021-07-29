Biten aşkın ardından ilk sözler! Oğulcan Engin sessizliğini bozdu...

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in 1 yılı aşkındır süren ilişkisi bitti. Biten aşkın ardından ardından sessizliğini bozan Engin, iddialara yanıt verdi.

Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra gönlünü Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin'e kaptırdı.

Evlenmeleri beklenen çift, ani bir kararla ayrılarak herkesi şaşırttı.

Eyüboğlu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

Ayrılık kararı ile sevenlerini üzen çiftten ilk açıklamalar geldi. Ezgi Eyüboğlu'nun ardından Oğulcan Engin sessizliğini bozdu.

OĞULCAN TAKİPTE

Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

OĞULCAN ENGİN'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncuyla olan karelerini sosyal medya hesabından silmeyen Oğulcan Engin, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Engin, “Haberim yok. Ezgi’ye sorun.” açıklamasında bulundu.

Eyüboğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre ise ikili karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi.