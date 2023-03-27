Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu nedir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne oyuncuları kimler? Netflix'in yeni dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki ilk sezonuyla dünya genelinde ilk 10 listesine giren, Melisa Sözen ile Başak Daşman'ın başrollerinde olduğu dizinin konusu ne? İşte oyuncu kadrosu ve genel hikayesi...

Netflix'te ekrana gelen Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi ilk sezonuyla yayınlandı. İlgiyle takip edilen dizinin oyuncuları ve konusu sorgulanıyor. Dizinin Perihan Mağden'in romanından uyarlandığı bilinirken, başrolleri ise Melisa Sözen, Başak Daşman ve Hakan Emre Ünal paylaşıyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu nedir?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu nedir?

Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, sıklıkla turistik bölgelerde geçiyor. Genellikle en lüks otellerde kalan anne ve kızı karşılarına çıkan tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Bir yanda ise geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaktadır.

Dizinin kurgusu oldukça beğeni kazanırken yapım, Mağden'in psikolojik romanını bir seri katil hikayesi şeklinde izleyici ile buluşturuyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları kimler?

Melisa Sözen

Musa Uzunlar

Eylül Tumbar

Başak Daşman

Meriç Rakalar

Emrah Kolukısa

Kubilay Tunçer

Birand Tunca

Alper Çankaya

Hakan Emre Ünal