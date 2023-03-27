Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu nedir? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne oyuncuları kimler?

Netflix'te ekrana gelen Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi ilk sezonuyla yayınlandı. İlgiyle takip edilen dizinin oyuncuları ve konusu sorgulanıyor. Dizinin Perihan Mağden'in romanından uyarlandığı bilinirken, başrolleri ise Melisa Sözen, Başak Daşman ve Hakan Emre Ünal paylaşıyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu nedir?
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi konusu nedir?
Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizi, sıklıkla turistik bölgelerde geçiyor. Genellikle en lüks otellerde kalan anne ve kızı karşılarına çıkan tehditlerle baş etmeye çalışıyor. Bir yanda ise geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaktadır.
Dizinin kurgusu oldukça beğeni kazanırken yapım, Mağden'in psikolojik romanını bir seri katil hikayesi şeklinde izleyici ile buluşturuyor.
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları kimler?
Melisa Sözen
Musa Uzunlar
Eylül Tumbar
Başak Daşman
Meriç Rakalar
Emrah Kolukısa
Kubilay Tunçer
Birand Tunca
Alper Çankaya
Hakan Emre Ünal