'Bizi ayırdılar' dedi! Arda Kural’ın ilk aşkı, eski rol arkadaşı çıktı

Değişimiyle gündeme gelen Arda Kural, eski rol arkadaşı Yıldız Asyalı hakkında şaşırtan itiraflarda bulunurken, yanıt gecikmedi. İkilinin açıklamaları "aşk yeniden" sinyali verdi.

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı.

Yaşadıklarına dair itiraflarda bulunan Kural'dan şaşırtan bir aşk açıklaması geldi.

2. sayfa programına konuk olan Kural, bir dönem yayınlanan ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisinde birlikte rol aldığı Yıldız Asyalı’ya o dönem aşık olduğunu ve aşk acısı çektiğini söyledi.

ARDA KURAL YILDIZ ASYALI AŞKI

Kural duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum.Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim."





"2 YIL KENDİME GELEMEDİM"

Yıldız Asyalı'nın zor dönemlerinde yanında olduğundan bahseden Arda Kural, "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" dedi.

YILDIZ ASYALI'DAN CEVAP GELDİ

Arda Kural'ın itirafları sonrası Yıldız Asyalı da açıklama yaptı.

Kural ile çok büyük bir aşk yaşadıklarını belirten Asyalı, "Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık. Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu. Şimdi biz nasıl kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun" dedi.

"GÖRSEM ELİM AYAĞIM TİTRER"

Arda Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı."





"YENİDEN AŞK" SİNYALİ

Hayatında kimse olmadığını söyleyen Asyalı konuşmasını şöyle noktaladı:

"O telefonda bile konuşmaya çok cesaret edemiyor. Benim hayatımda ciddi bir şey yok, Arda'nın da yok. Sizce bizim neden bir başkasıyla ilişkimiz yürümüyor? Çünkü hiçbir şey onun önüne geçemiyor. Birbirimizi yıpratırsak o yaraları sarmak çok zor olur. Bizimki filmlerdeki gibiydi. Allah herkese böyle bir şey yaşamayı nasip etsin."



