Bizimkiler dizisinin yıldızı Aşk Mantık İntikam'a geliyor! O karakter Ozan'ın hayatını altüst edecek

Bizimkiler dizisinin yıldızı Aşk Mantık İntikam'a geliyor! O karakter Ozan'ın hayatını altüst edecek

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, bomba bir transfere daha imza attı. Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinin yıldızı Cihat Tamer, Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı No:9 imzalı Aşk Mantık İntikam, yaz dizisi olarak başlasa da sezon dizilerine kafa tutmayı başarıyor.

Reytinglerdeki başarı grafiğini her geçen hafta bir üst sıraya çıkaran Aşk Mantık İntikam dizisi art arda yaptığı transfer haberleriyle adından söz ettririyor.

Son olarak ''Arka Sıradakiler'' dizisiyle yıldızı parlayan, ''Çember'' dizisiyle ününü perçinleyen başarılı oyuncu Anıl Altan'ın dahil olduğu dizinin kadrosuna flaş bir oyuncu daha katıldı.

CİHAT TAMER AŞK MANTIK İNTİKAM'A GELİYOR

Bir döneme damgasını vuran ''Bizimkiler'' dizisinde hayat verdiği Şevket rolüyle adından söz ettiren, son olarak 'Kiraz Mevsimi'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Cihat Tamer, Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oldu.

Aşk Mantık İntikam'ın yayınlanan 26. bölüm fragmanına göre Cihat Tamer, İlhan Şen'in hayat verdiği Ozan karakterinin babası Faruk rolüne hayat verecek.

Cihat Tamer, Faruk karakteriyle sevilen dizinin 17 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümünde izleyici karşısına çıkacak.