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    Bizimkiler'in yıldızı İyilik dizisine dahil oldu! Neslihan'ı tepetaklak edecek...

    Fox TV'nin yeni dizisi İyilik'in kadrosu genişliyor. Yeni bölümde usta oyuncu Cihat Tamer'de yer alacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 15:03
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    Bizimkiler'in yıldızı İyilik dizisine dahil oldu! Neslihan'ı tepetaklak edecek...

    Fox TV ekranlarının Medyapım imzalı dizisi İyilik, seyircisinin beğenisini kazandı.

    Başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik, cuma günleri reyting yarışına giriyor.

    Güney Kore dizisi The Queen's House'tan uyarlanan ve bir ihanet hikayesini anlatan İylik dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncuyu daha kattı.

    Cihat Tamer, İyilik dizisinde

    Bizimkiler, Yasemince, Yalan Dünya, Kiraz Mevsimi, Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarda rol alan Cihat Tamer, ekranlara dönüyor.

    Usta oyuncu Cihat Tamer; Neslihan’ın (Hatice Şendil) babası Harun karakteri olarak İyilik dizisinde izleyici karşısına çıkacak.

    Uzun yıllardır çocuklarıyla görüşmeyen Harun, tekrardan ortaya çıktığında çocuklarının travmaları ortaya çıkacak.

    Bizimkiler in yıldızı İyilik dizisine dahil oldu! Neslihan ı tepetaklak edecek... #1

     


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