Black Panther filmi konusu nedir? Black Panther filmi oyuncuları..

Marvel serisinin filmlerinden olan macera ve aksiyon türündeki Black Panther filmi, bu akşam ATV ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Black Panther filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler'ın oturduğu, başrolünde Chadwick Boseman'ın yer aldığı 2018 yapımı Black Panther Türkçe adıyla Kara Panter filmi, bu akşam saat 22.45'te ATV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Filmde, ihanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan Wakanda Kralı'nın düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak amacıyla gösterdiği mücadele anlatılıyor.

Aksiyon, macera, bilimkurgu ve fantastik türündeki filmlere ilgi duyan izleyiciler, ''Black Panther filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Black Panther filmi oyuncuları ve konusu...

BLACK PANTHER FİLMİ KONUSU

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner.

Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir.

İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır.

BLACK PANTHER FİLMİ OYUNCULARI

Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o