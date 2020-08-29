Black Panther'in Başrol Oyuncusu Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

Hollywood'ın yüksek bütçeli filmlerinden olan Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti. Peki Chadwick Boseman kimdir? Chadwick Boseman hayatını neden kaybetti?

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T’Challa rolüyle hafızalara kazınan ve aynı zamanda Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman'a, ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu." ifadelerine yer verildi.

CHADWİCK BOSEMAN KİMDİR?

Boseman, Afro Amerikalı olan Carolyn Leroy Boseman'nın çocuğu olarak Güney Carolina'da doğup büyüdü.

Boseman'a, yaptırdığı DNA testinde atalarının Sierra Leone'den Krio Nijerya'dan Yoruba ve Sierra Leone'den Limbalı olduğunu öğrendi.

Annesi bir hemşireydi ve babası bir tekstil fabrikasında çalışarak döşemecilik işini yönetiyordu.

Boseman 1995 yılında T. L. Hanna Lisesi'nden mezun oldu.

İlk yılında ilk oyunu Crossroads'u yazdı ve bir sınıf arkadaşı vurularak öldürüldükten sonra okulda bu oyununu sahneledi.

Boseman, Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'ne gitti ve 2000 yılında yönetmenlik dalında Güzel Sanatlar Lisansı ile mezun oldu.

Öğretmenlerinden biri akıl hocası olan Phylicia Rashad'dı. Boseman ve bazı sınıf arkadaşlarının kabul edildikleri Londra'daki İngiliz Amerikan Drama Akademisi Oxford Yaz Ortası Programına katılabilmeleri için fon toplamaya yardımcı oldu.

Boseman yazmak ve yönetmek istedi ve başlangıçta aktörlerle nasıl ilişki kuracağını öğrenmek için oyunculuk eğitimi almaya başladı.

ABD'ye döndükten sonra New York'un Dijital Film Akademisi'nden mezun oldu.

Kariyerinin başlangıcında Brooklyn'de yaşadı. Boseman, New York Harlem'deki Siyah Kültür Araştırma Merkezi'nde bulunan Schomburg Junior Scholars Programında drama eğitmeni olarak çalıştı.

2008 yılında oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.

28Ağustos 2020 tarihinde kanserden hayatını kaybetti.