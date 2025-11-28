Blok3'ün şarkısında ezan detayı! Dinleyen yorum yağdırdı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Blok3 lakaplı şarkıcı Hakan Aydın, yeni single parçası ile gündemde.

"Kusura Bakma" adını verdiği şarkısı yayınlanan Blok3, beğeni toplamaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, bu kez müziğinde farklı bir detaya yer verdi.

EZAN İLE BAŞLADI

Parçanın ilk girişinde duyulan ezan sesi, dinleyicilerin hoşuna gitti.

Blok3'ün takipçileri, ezan sesini beğendiklerini söyleyerek gündeme taşıdı.

Kimisi, "ezan detayı gözlerimi doldurdu" derken, kimi ise "çok iyi düşünülmüş" yorumunda bulundu.