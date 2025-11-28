Blok3'ün şarkısında ezan detayı! Dinleyen yorum yağdırdı...

- Blok3 lakaplı Hakan Aydın, yeni şarkısında ezan sesine yer verdi.
- Dinleyiciler, bu detayı beğeni yağmuruna tuttu.
- Ezan sesi, parçanın ilgi çekmesine ve olumlu yorumlar almasına katkı sağladı.
Blok3 lakaplı şarkıcı Hakan Aydın, yeni single parçası ile gündemde.
"Kusura Bakma" adını verdiği şarkısı yayınlanan Blok3, beğeni toplamaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcı, bu kez müziğinde farklı bir detaya yer verdi.
EZAN İLE BAŞLADI
Parçanın ilk girişinde duyulan ezan sesi, dinleyicilerin hoşuna gitti.
Blok3'ün takipçileri, ezan sesini beğendiklerini söyleyerek gündeme taşıdı.
Kimisi, "ezan detayı gözlerimi doldurdu" derken, kimi ise "çok iyi düşünülmüş" yorumunda bulundu.