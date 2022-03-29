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    Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu

    Finans, ekonomi verisi ve haber platformlarmu Bloomberg LP, Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerini askıya alındığını duyurdu.
    • AA
    • 29.03.2022 - 10:46
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    Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatla başlayan savaştan sonra Rusya'ya yönelik atılan yaptırım adımlarına medya sektörü de katılmıştı.

    Dünyanın en önemli finans ve ekonomi haber platformu Bloomberg de yaptırım uygulayan kuruluşlar arasına girdi.

    RUSYA VE BELARUS'TA TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURDU

    New York merkezli şirketten yapılan açıklamada, şirketin Rusya ve Belarus'ta tüm faaliyetleri durdurduğu, özel ücretli kullanıcıların finans veri terminallerine ve işlem platformlarına artık erişemeyeceği bildirildi.

    Açıklamada, bir dizi Rus menkul kıymetinin alım satım işlemlerinin de uluslararası yaptırımlar uyarınca devre dışı bırakıldığı kaydedilirken, finans ekonomi haber, veri ve analizlerinin yayımlandığı internet sitesi Bloomberg.com’un hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

    40 MİLYON HİBE SAĞLAYACAK

    Ayrıca açıklamada, şirketin yardım organizasyonu olan "Bloomberg Philanthropies" yoluyla bölgede ve başka yerlerdeki Ukraynalılara ve mültecilere destek, malzeme ve yemek sağlamak için insani yardım kuruluşları Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Dünya Merkez Mutfağı'na 40 milyon hibe sağlayacağı belirtildi.

    Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu #1


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