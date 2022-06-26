BluTV'nin adrenalin yüklü dizisi yeni sezona hazırlanıyor! 5. sezon yolda...

Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana ekibinin olduğu 'Sokağın Çocukları' dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı.Yakında BluTV ekranlarında...

Türkiye’nin ilk yerli online video platformu BluTV, izleyicilerinden tam not alıyor.

Orjinal içerikleriyle BluTV, yerli ve yabancı dizi, film, program ve belgeselleriyle zengin bir kütüphane olarak karşımıza çıktı.

BluTV'nin özel yapımlarından olan 'Sokağın Çocukları' 6 Şubat 2020'de seyircisiyle buluşturuldu.

Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana dizisi ile hayatımıza giren ekip, bazı oyuncularından yoksun bir şekilde 'Sokağın Çocukları' ile karşımıza çıktı.

Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın'ın yaptığı Sokağın Çocukları dizisi, Türk yapımı aksiyon, polisiye ve suç türündeki konuları içeriyor.

İstanbul'da birçok dizi ve klip setinde çalışan Taşkın, Sıfır Bir adlı internet dizi projesinin de yönetmenliğini yaptı.

5. sezon çok yakında...

Şu ana kadar 4 sezon bitiren ve 4. sezonu 18 Şubat'ta yayınlanan dizinin 5. sezon çekimleri başladı.

Heyecanla beklenen yeni sezon çok yakında BluTv'de olacak.

Peki Sokağın Çocukları dizisi oyuncuları kimler?

Dizinin başrollerinde; Furkan Murat Uğur, Onur Akbay, Hakan Erkuran, Kerem Ali Yengüner ve Burak Şahin yer alıyor.