Böbrek nakli olan Selena Gomez'e çirkin şaka! Tepkiler büyüyor..

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2017 yılında böbrek nakli ameliyatı geçirdi. Gomez hakkında bir dizide yapılan şaka hayranlarını sinirlendirdi. Diziye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Selena Gomez, 2017 yılında "lupus hastalığı" nedeniyle böbrek nakli ameliyatı oldu.

Şarkıcının yakın arkadaşı Francia Raisa, Gomez’e böbreğini bağışladı.

Gomez o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, ABD yapımı 'The Good Fight' adlı dizi Selena'nın böbrek nakline ilişkin espri yaptı.

Dizide yapılan espri nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü. Gomez'in hayranları dizi oyuncularını ve yapımı topa tuttu.

SELENA GOMEZ'İN BÖBREK NAKLİ ŞAKA KONUSU OLDU

29 yaşındaki şarkıcının hayranları, Gomez’in verdiği yaşam mücadelesine yapılan gönderme için sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

'The Good Fight' adlı dizinin beşinci sezonunun dördüncü bölümünde; 'Marissa' (Sarah Steele), 'Jay' (Nyambi Nyambi) ve 'Jim' (Ifadansi Rashad) karakterleri arasında komedi konusunda bir konuşma geçiyor.

Jay, toplumdan gelecek eleştirilerden dolayı şaka yapabilmek için neredeyse izin alınması gerektiğini söylüyor. Jim daha sonra şakalar yapmaya başlıyor ve Jay anlaşmazlığa neden olabilecek yasak konular olup olmadığını soruyor. Jim, bu soruya “Selena Gomez’in böbrek nakli" yanıtını veriyor.

"SELENA GOMEZ'E SAYGI.."

Şarkıcının böbrek naklinin 'yasak konular' arasında olduğu söylenerek tiye alınması, ilgili bölüm yayınlandıktan sonra Selena Gomez’in hayranlarını harekete geçirdi.

Sosyal medya üzerinden "Böbrek naklini bir trend olarak mı kullanıyoruz?" şeklinde yorumlar yapıldı. "Selena Gomez’e saygı" Tweet'leri sosyal medyada çığ gibi büyüdü.



