Bodrum'a servet bıraktı! Bill Gates'in tatil keyfi...

Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum'a geldi. Arkadaşlarıyla tatil keyfi yapan Gates'in lüks bir restoranda ödediği hesap ise herkesi şaşırttı. Gates, yemek yemek için küçük bir servet ödedi.

Boşanma davası ile gündemden düşmeyen Bill Gates, tatil için soluğu Bodrum'da aldı.

Lüks yatı ile Bodrum'un eşsiz koylarına demir atan Gates, bol bol denize girip güneşlendi.

Tatilin tadını çıkaran Gates, arkadaşlarıyla yemek yemek için gittiği lüks bir restoranda servet ödedi. Gates'in yemek yemek için ödediği para herkesi şaşırttı.

KÜÇÜK BİR SERVET ÖDEDİ

Arkadaşlarıyla birlikte bölgedeki ünlü bir otelin restoranına giden Gates, oldukça keyifli bir akşam geçirdi. Masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çekti. Gates ve altı arkadaşı, bu ziyafet için 80 bin liralık hesap ödedi.

ZİYARETİNİ SIR GİBİ SAKLADI

Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.