Boğaç Aksoy kimdir? Arka Sokaklar'ın Volkan'ı dua istedi..

Arka Sokaklar dizisindeki Polis Volkan karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Boğaç Aksoy, kansere yakalandığını duyurdu. Peki Boğaç Aksoy kimdir? İşte hakkında merak edilenler..

Arka Sokaklar dizisinin Volkan'ı Boğaç Aksoy'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. 35 yaşındaki oyuncu, lenfoma kanserine yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından dua isteyen Aksoy, şu sözlerle sevenlerine seslendi:

"Sevgili dostlarım.. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfome kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha olmayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım.. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin.."

Akabinde Boğaç Aksoy'a dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Boğaç Aksoy kimdir? İşte biyografisi..

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy, 7 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 29 yaşında olan oyuncu Oğlak burcudur.

2006 yılınd Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan Aksoy, üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.

Boğaç Aksoy, 2012 yılında Best Model Yarışmasına dahil olan yakışıklı oyuncu yarışmada Türkiye 3.lüğü elde etmiştir.

Özellikle Çılgın Dersane Üniversitede isimli dizide Cenker karakterine hayat vermesi ile tanınan Boğaç Aksoy Arka Sokaklar dizisinde Polis Volkan karakterine hayat vermiştir.

Boğaç Aksoy, Vahide Gördüm Akademi 35 buçuk’ta oyunculuk eğitimi görmüştür. Yaptığı bir röportaj’da üvey babasının İlçe Emniyet müdürü olduğunu söylemiştir. Dizi oyunculuğu için boks eğitimi de almıştır.

Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalışmış ve sahne tozu yuttuğunu belirtmiş çok iyi çalışarak buralara geldiğini belirtmiştir. 2012 senesinde modellik yarışmasından sonra reklam filminde yer almıştır.