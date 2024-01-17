Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın oğluna bakın! Değişimiyle kalpleri eritti Hint sinemasının ünlü oyuncusu Aamir Khan, magazin dünyasının gündeminde. Oğlu Junaid Khan ile poz veren ünlü oyuncu, övgü dolu yorumlar aldı. Junaid Khan'ın yakışıklılığı ve tavırları ise sosyal medyaya damga vurdu.

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Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan ünlü Bollywood aktörü Aamir Khan, dünyanın yakından tanıdığı bir isim.

"Yerdeki Yıldızlar - Her çocuk özeldir", Ghajini, PK, Dangal, 3 Aptal, Fanaa gibi filmlerle ülkemizde de oldukça sevilen Aamir Khan 1986 yılında komşusu olan Reena Dutta ile evlendi.

Junaid ve Ira adlı iki çocukları olan çift, 2002'de boşanmıştı.

Khan'ın hayatına dair detaylar magazinde yer bulurken dikkatleri ise ailenin büyük oğlu Junaid Khan çekti.

Yakışıklı Junaid

Aamir Khan'ın büyük oğlu Junaid yakışıklılığıyla Henry Cavill'e benzetildi.

Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Khan'ın takım elbiseli görünümü, uzun boyu, saç tarzı ve yakışıklılığı dikkatlerden kaçmadı.

31 yaşındaki Junaid Khan değişimi ile estetik iddialarını da gündeme getirdi.

İşte Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan'ın son hali...