Bolu'da Bülent Ersoy için baklavadan çam ağacı yapıldı

Yılbaşında Bolu'ya gidecek olan Bülent Ersoy için 7 katlı havuç dilim baklavadan çam ağacı yapıldı.Diva, jest karşısında teşekkürlerini ileterek baklavaların sağlık çalışanlarına iletilmesini istedi.

Yılbaşı programında Bolu'da olacak Bülent Ersoy için, ustalar bir araya gelerek Diva'ya sürpriz hazırladı.

Show Haber'e konuşan organizatör Metin Akın, baklavadan hazırlanan çam ağacıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

18 KİLO ANTEP FISTIĞIYLA 7 KATLI ÇAM AĞACI

7 katlı çam ağacı, 18 kilo antep fıstığı kullanılarak 164 dilim havuç dilimi baklava ile hazırlandı.

"ELLERİNE SAĞLIK"

Bolulu ustaların kendisi için hazırladığı sürpriz hakkında ise Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Heralde çok ihtişamlı bir görüntü olmuştur. Ellerine sağlık teşekkürlerimi arz ediyorum hepsine. Bolulu aşçıların hepsini canı yürekten bir kere öpüyorum.

"BOLU'DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BENİM İÇİN AKTARMALARINI RİCA EDİYORUM"

Bir tane iki tane belki yerim ama diğer ağacın dallarındaki bu baklavaları, şu an içimden geldi. Tüm Bolu'daki sağlık çalışanlarına benim için aktarmalarını rica ediyorum. Herkesi de sevgimle hürmetimle öpüyorum"

Bolu'da Bülent Ersoy için baklavadan çam ağacı yaptılar VİDEO