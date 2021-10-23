Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson tuvalette basıldı

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson ile ilgili ortaya artılan iddia, magazin gündemini salladı. Deniz ve Saevarsson'ın bir mekânın erkekler tuvaletinde sevişirken basıldığı öne sürüldü.

Çukur dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson arasındaki aşk dolu dizgin devam ediyor.

Bir süredir birlikte olan Dilan Çiçek Deniz ve Thor çifti, yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

Son olarak ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor, ile ilgili ortaya atılan bu iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.

ERKEKLER TUVALETİNDE BASILDILAR

26 yaşındaki Deniz ve sevgilisinin, bir mekânın erkekler tuvaletinde basıldığı ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarı atıldıkları öne sürüldü.

SESLERİ DUYAN ÇALIŞANLAR MEKANDAN ÇIKARDI

Sunuculuğunu Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın üstlendiği ve Beyaz TV ekranlarında yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan iddiaya göre, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor, Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi.

Deniz ve sevgilisi, tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

İddianın ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi.