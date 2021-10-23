Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
580.000
-4.03%
BTXN Coin
21.01
-1.73%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson tuvalette basıldı

    Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson ile ilgili ortaya artılan iddia, magazin gündemini salladı. Deniz ve Saevarsson'ın bir mekânın erkekler tuvaletinde sevişirken basıldığı öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson tuvalette basıldı

    Çukur dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson arasındaki aşk dolu dizgin devam ediyor.

    Bir süredir birlikte olan Dilan Çiçek Deniz ve Thor çifti, yaşadıkları aşkla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

    Son olarak ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor, ile ilgili ortaya atılan bu iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü.

    ERKEKLER TUVALETİNDE BASILDILAR

    26 yaşındaki Deniz ve sevgilisinin, bir mekânın erkekler tuvaletinde basıldığı ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarı atıldıkları öne sürüldü.

    Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson tuvalette basıldı #1

    SESLERİ DUYAN ÇALIŞANLAR MEKANDAN ÇIKARDI

    Sunuculuğunu Bircan Bali, Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın üstlendiği ve Beyaz TV ekranlarında yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan iddiaya göre, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor, Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi.

    Deniz ve sevgilisi, tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

    Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson tuvalette basıldı #2

    AÇIKLAMA GELMEDİ

    İddianın ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

    Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor Saevarsson tuvalette basıldı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir