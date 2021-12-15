Bomba transfer! Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisine öyle bir isim geliyor ki...

Bomba transfer! Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisine öyle bir isim geliyor ki...

Söz dizisinde oynadığı Yavuz karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Tolga Sarıtaş, ekranlara geri dönüyor. Bir Gece Ansızın yakında sete çıkmaya hazırlanırken, bomba bir isim daha gündeme geldi.

Söz dizisinde Yavuz karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş, Güneşin Kızları dizisinde karşımıza çıkmıştı.

Yakışıklılılığı ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Sarıtaş, Yavuz karakteri sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Herkesin sevdiği bir oyuncu olan Tolga Sarıtaş, son olarak Arıza dizisinde Ayça Ayşin Turan ile yer aldı.

Dizinin kısa süre sonra final yapmasının ardından setlere ara veren Sarıtaş, hayranlarına kavuşmak için gün sayıyor.

Bir Gece Ansızın dizisi ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncuya, güçlü isimler eşlik edecek.

Ay Yapım'ın hazırladığı Bir Gece Ansızın için, bomba bir isimle görüşüldüğüne dair iddialar gündeme geldi.

HALUK BİLGİNER EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Senaryosu Gökhan Horzum ve eşi Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak'ın yer aldığı Bir Gece Ansızın için, çalışmalar devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş "Kadir Saruhanlı" karakterine hayat verecek. Kadir’in babası Emin Saruhanlı rolü için ise Haluk Bilginer'in adı geçiyor. Bilginer'in teklifi kabul edip etmediğine yönelik henüz net bir açıklama ise gelmedi.