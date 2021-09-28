Bora'ya dişli bir rakip geldi! Tuan Tunalı, Baht Oyunu'nun kadrosuna dahil oldu

Bora'ya dişli bir rakip geldi! Tuan Tunalı, Baht Oyunu'nun kadrosuna dahil oldu

Tuan Tunalı, başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı Kanal D'nin ARC Film imzalı dizisi Baht Oyunu'na, Avukat Turgut Aşkın karakteriyle dahil oldu.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın birlikte kaleme aldığı Baht Oyunu, bu akşam 15. bölümüyle ekranlara geliyor.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı Kanal D'nin ARC Film imzalı dizisi Baht Oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın eğlenceli hikayesini konu ediniyor.

TUAN TUNALI BAHT OYUNU'NA DAHİL OLDU

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, Baht Oyunu'nun kadrosuna dahil oldu. Tunalı, sevilen dizinin 28 Eylül salı akşamı ekrana gelecek olan bölümünde, Avukat Turgut Aşkın karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yeni bölümünde, Ada'nın yeni boşanma avukatı Turgut Aşkın, ilk görüşte Ada'ya tutuluyor. Turgut, boşanma davasını vesile ederek Ada ile buluşmak için fırsatlar yaratmaya çalışınca, Bora'nın da yeni hedefi haline geliyor.

Turgut ve Ada'yı baş başa yakalayan Bora, Ada'nın ilk aşkının Turgut olduğunu düşünmeye başlayınca işler karmakarışık bir hal alıyor.

Turgut'un gelişi Ada ile Bora’nın ilişkisini nasıl etkileyecek? Turgut, Ada'nın sırrını ele verecek mi? Nergis, ikilinin arasından çekilecek mi?