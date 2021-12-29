Börü 2039'da geçen 'trimleme' nedir ve nasıl yapılır

Börü 2039'da geçen 'trimleme' nedir ve nasıl yapılır

Yerli bilim kurgu dizisi Börü 2039, seyircisiyle buluştu. Türkiye gündemine oturan dizide geçen "trimleme" ifadesi ise izleyenlerin merak konusu oldu. Peki trimleme nedir ve nasıl yapılır?

Bilim kurgu severlerin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan fragman sonrası heyecanla beklemeye başladığı Börü 2039, BluTV'de izleyiciler ile buluştu.

Serinin yaratıcısı Alper Çağlar’ın yapımcılığını Doruk Acar ile beraber yürüttüğü Börü 2039, hem merak uyandıran hikayesi hem de görsel anlatımı ile izleyiciden başarılı not aldı.

Fütüristik bir dünya anlatımıyla ilgi çekici manzaralar sunacak olan yapımda Murat Arkın, Tuğba Sunguroğlu, Tuğçe Açıkgöz, Doğan Bayraktar, Cenay Türksever, Ozan Ağaç, Ahmet Pınar, Cansel Elçin, Deniz Uğur ve Emir Benderlioğlu gibi birçok başarılı oyuncu karşımıza çıkıyor.

İlk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını konu alan dizi, 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor.

Öte yandan Börü 2039'da geçen trimleme kelimesi izleyicilerin gündemine oturdu. Trimleme nedir ve nasıl yapılır araştırılıyor. Peki trimleme nedir? İşte detaylar...

TRİMLEME NEDİR

Trim kelimesi bir aracın içinde ve haricinde bulunan tüm plastik aksamı ifade etmek için kullanılmaktadır. Börü 2039 dizisinde trimleme işlemi çoğunlukla kullanılır. Aracın iç tarafında yer edinen torpido, ön konsol, kapıların üstündeki kısımlar ve plastik ile kaplı olan her kısım trim olarak kabul edilir.

Trimleme kelimesi ek olarak; kırpma, kesme, budama anlamına da geliyor