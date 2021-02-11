Börü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Börü filmi oyuncu kadrosu ve konusu..

Börü filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlk olarak 2018 yılında beyaz perdede yer alan Börü filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Börü filmi konusu nedir?

2018 yılında vizyona giren Börü filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Filmde, Polis Özel Harekat biriminin en seçkin savaş timi olan Börü'nün 15 Temmuz gecesi yaşadıkları ele alınıyor.

Vizyona girdiği dönemde büyük ses getiren Börü filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.

Peki, Börü konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Börü filminin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılar…

BÖRÜ FİLMİ KONUSU

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur.

Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini ele alıyor.

Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi, yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken bir yandan da ülke ve Börü, yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.





BÖRÜ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Can Emre ve Cem Özüduru'nun oturduğu Börü filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen)

Murat Arkın (Kemal Boratav)

Emir Benderlioğlu (Turan Kara)

Can Nergis (Tolga Erlik)

Ahmet Pınar (Barbaros Çepni)

Zafer Algöz (Osman Alan)

Özge Gürel (Gökçe Demir)

Mesut Akusta (İrfan Aladağ)

Ozan Ağaç (Baran)

Bedii Akın (Ömer)

Tan Altay (Tan Altay)

Gürol Tonbul (Turgut Başkan)

Tamer Karadağlı (Mustafa Kemal Atatürk seslendirme)



